Ouders bezorgd om levensgevaarlijke fietsroute van schoolgaande kinderen: ‘Ik kruis elke dag mijn vingers’

Tweede petitie tegen uitbrei­ding recreatie bij Henschoter­meer bijna 11.000 keer getekend

Een tweede petitie tegen de uitbreidingsplannen bij het Henschotermeer is binnen een week bijna 11.000 keer getekend. Het initiatief is afkomstig van de afdelingen van de Partij voor de Dieren in Woudenberg en op de Utrechtse Heuvelrug.

18 januari