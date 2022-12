Persoon met vuurwapen aangehouden in trein bij station Driebergen

Naast hondje Binkie ook twee tamme cavia’s gedumpt in het bos: ‘We zien het helaas steeds vaker’

EDE - Velen krijgen er een nare smaak van in de mond: je huisdier dumpen in het bos terwijl er een ongekende storm over het land raast. Toch gebeurde het in de regio Gelderse Vallei twee keer afgelopen weekend. Medewerkers van de dierenambulance konden zowel hond Binkie als twee cavia’s van een welhaast zekere dood redden. Maar dat de dumpingen zorgen baren, is zeker.

