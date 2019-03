Politie houdt in Leersum Rwandees aan die verdacht wordt van betrokkenheid bij genocide

BLOG De hele dag moord en doodslag is ook niet gezellig

11 maart Je moet het lot niet tarten. Begin deze week was in verschillende media te lezen dat er de laatste jaren steeds minder plofkraken worden gepleegd. ,,Daar merken we hier weinig van’’, merkte een inwoner van Amerongen donderdagochtend schamper op. ,,In Amerongen zitten we op een stijging van 100 procent!’’