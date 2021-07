Provincie Gelderland woedend op hoogleraar Radboud Universiteit om beschuldiging van corruptie

Commissaris van de Koning John Berends wil van het college van bestuur van de universiteit weten of zij het handelen van de professor ‘passend vinden bij hetgeen van een wetenschapper verwacht mag worden.’



Berends vindt dat de hoogleraar ‘niet integer, zorgvuldig en transparant’ heeft gehandeld, schrijft hij in een brief aan het universiteitsbestuur. De hoogleraar suggereerde wetenschappelijk onderbouwde feiten te presenteren, maar in werkelijkheid was er helemaal geen onderzoek gedaan op basis waarvan hij de bestuurders van omkoping kon beschuldigen.