Recordaantal bezoekers kasteel Amerongen: dringend meer vrijwilligers nodig

AMERONGEN - Kasteel Amerongen telde vorig jaar meer dan 43.000 bezoekers, een recordaantal. Om al dat bezoek in goede banen te leiden zijn meer vrijwilligers nodig. Op zaterdag 16 februari is er een vrijwilligersbanenmarkt.

De enorme groei van het aantal bezoekers, lange tijd kwam het aantal niet boven de 30.000 uit, is mede te danken aan alle aandacht voor het verblijf van keizer Wilhelm II in kasteel Amerongen. Van 1918 tot 1920 verbleef de Duitse keizer, na de verloren Eerste Wereldoorlog, op kasteel Amerongen. Het was ook in dat kasteel dat hij ruim een eeuw geleden zijn troonsafstand ondertekende.

Restauratie

Voordat de tien jaar vergende restauratie begon en het kasteel haar poorten voor bezoek jaren sloot, in 2001, werden er in sommige jaren wel eens 25.000 bezoekers geteld, maar daarna aanvankelijk nooit meer. In 2013 bleef het aantal bezoekers nog steken op 19.000. Toen volgden er forse bezuinigingen en werd meer met vrijwilligers gewerkt en kwamen er extra activiteiten zoals de populaire kerstmarkten.

