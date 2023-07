UTRECHT IN 1985 Grote ontzetting en woede: dit monumenta­le pand naast de Neudeflat werd ’s nachts illegaal gesloopt

Grote ontzetting en woede over de illegale, nachtelijke sloop van Vinkenburgstraat 18, een monumentaal pand uit 1695 naast de Neudeflat. De sloop werd in de nacht van 2 op 3 december 1985 uitgevoerd in opdracht van de Maatschappij tot Exploitatie van Kantoorgebouwen Neudeflat. Wethouder A. van Hassel reageerde woest.