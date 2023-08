Verdachte afperser moet in cel blijven: ‘Drie horecaza­ken in Utrecht doelwit van man’

Een 26-jarige man blijft in de cel voor afpersingspraktijken. De verdenking is dat hij geprobeerd heeft om horecaondernemers in Utrecht duizenden euro's af te troggelen. Rechercheurs kwamen hem op het spoor nadat bij een restaurant aan de Kanaalstraat een explosief was achtergelaten.