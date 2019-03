Rijles met zwaailichten en sirene: zo gaat dat

De tijdswinst met blauw zwaailicht en sirene aan is 30 tot 40 procent. ,,Dat bereik je niet door hardrijden. Gas geven kan iedereen’’, zegt instructeur Martijn Bouwheer: ,,80 procent van de winst haal je door niet te stoppen voor rood en door slim te rijden. Op de snelweg boek je amper winst.’’



We rijden met 150 per uur over de A30. Een auto voor ons gaat pas aan de kant als we nadrukkelijk links rijden en wat slingeren. De oude man voor ons schrikt, slingert en schiet naar rechts. Trainingsritten zijn volgens Bouwheer niet nodeloos risicovol. ,,We brengen het overige verkeer niet in gevaar. We weten dat we chaos komen veroorzaken en daar gaan we voorzichtig mee om. Ook een trainingsrit moet veilig en foutloos gaan. Dat lukt: in de 20 jaar dat dit bedrijf bestaat, is er nog nooit een aanrijding geweest. Daarbij: we moeten wel oefenen, anders kunnen nieuwe chauffeurs de weg niet op om hulp te verlenen.’’