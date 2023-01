Ruzie om 200 euro eindigt met vuurwerkbom door de brievenbus: 7 jaar cel geëist tegen Ameronger (21)

Vrouwen FC Utrecht terug in eredivisie, goed nieuws voor meiden als Jenske (15): ‘Ik dacht: let’s go’

FC Utrecht keert terug in de eredivisie voor vrouwen. En dat is goed nieuws voor de honderden meiden die voetballen in de regio, zoals Jenske (15) en Nanne (15). Ze kunnen weer dromen van een winnende goal in stadion Galgenwaard, of nét zo’n mooie carrière als regionale helden zoals Shanice van de Sanden en Anouk Hoogendijk.

