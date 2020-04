Scooterbestuurder rijdt voetgangster met hond aan in het donker

Blinden worstelen met coronare­gels in supermarkt: ‘Ben mijn vrijheid kwijt’

30 maart AMERONGEN/ EDE - Blinden in de regio worstelen met de maatregelen die supermarkten moeten nemen om het coronavirus te bestrijden. Hulp van personeel is niet meer zomaar mogelijk. ,,Ik voel me enorm belemmerd.’’