Utrechtse Heuvelrug houdt speciale raadsvergadering over ‘treingate’

Brand in woonzorg­cen­trum Doorn, ouderen moeten woningen uit

13 juni DOORN - Vanwege een brand in een woonzorgcentrum in Doorn (Utrecht) zijn vooralsnog ongeveer zestig mensen geëvacueerd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het vuur is inmiddels helemaal uit. ,,Het was een brandje van niks, maar er was een enorme rookverspreiding’’, zegt een woordvoerder van de brandweer.