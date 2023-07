Stevige buien met een enkele keer onweer in Utrechtse Heuvelrug vandaag

Huis te koop Met pijn in hun hart verlaten Carla en Niek hun ‘huis van elastiek’(en wat zit er nou boven het plafond?)

Het huis aan de Soestdijkseweg Noord 335 in Bilthoven draagt de naam Senang. Een naam die de eigenaren Carla Wijers en Niek de Grunt zeer toepasselijk vinden. Ze laten het met pijn in het hart achter voor een nieuw hoofdstuk in hun leven.