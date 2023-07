Stevige buien met fors onweer in Utrechtse Heuvelrug vandaag

Vrouw krijgt schrik van haar leven als ze iets geels ziet kronkelen in de brievenbus

Het is een verhaal waar veel mensen de bibbers van zullen krijgen. In een huis in een doodgewone straat in Utrecht kronkelt ineens een gele koningspython. Gevonden op een wel héél aparte plek. ,,Ongelooflijk. Natuurlijk schreeuw je dan even.”