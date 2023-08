Krakers negeren ultimatum en blijven zitten: Utrecht zit flink in de maag met bezette sloopwonin­gen

De groep krakers in de vier woningen aan de Croeselaan in Utrecht zijn vandaag niet vrijwillig vertrokken. Omdat de gemeente dit wel eiste, volgt mogelijk een gedwongen ontruiming. Hiertoe is nu de eerste stap gezet.