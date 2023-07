Stroomstoring in Zeist: bijna 2000 huishoudens tijdelijk zonder stroom

78ste Shot Open: uniek internatio­naal deelnemers­veld én een ode aan onlangs overleden clubicoon Niek Boot

Het tennisgilde verzamelt zich volgende week in Zeist voor het jaarlijkse open toernooi van Shot. De 78ste editie wordt een ode aan erelid en ‘mister’ Shot Niek Boot die onlangs is overleden. ,,Er is bijna niemand binnen de club die Niek niet heeft gekend.”