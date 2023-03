Terrein met oude gevangenis en azc in Overberg staat al jaren leeg, nu komen er eindelijk woningen

Gewonde bij steekinci­dent Veenendaal, verdachte aangehou­den

De politie in Veenendaal is zondagavond een flat aan De Palmen Grift binnengegaan in verband met een steekincident. Agenten betraden het pand in de wijk Engelenburg rond 23.15 uur met schilden om zichzelf te beschermen.