Utrechtse Heuvelrug houdt uitverkoop om gat in begroting te dichten: 120 kunstitems geveild

Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) weten ze dat gemeenten het momenteel moeilijk hebben, zegt woordvoerder Ester Verhoeff. ,,In het noorden van het land is het probleem groter dan elders, maar het speelt overal. En vrijwel altijd zijn de tekorten op het sociaal domein de boosdoener.’’



De verkoop van kunst of burgemeesterswoning om wat aan het tekort te doen, geeft vooral aan hoe schrijnend de situatie is, zegt ze.



,,Vaak wordt er bezuinigd door zwembad en bibliotheek te sluiten, of subsidies voor kinderboerderij, zwemles of buurthuis te schrappen of te verminderen. Dat soort leuke dingen worden het eerst uitgekleed, tenzij er nog reserves zijn om op in te teren.’’