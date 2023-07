Utrechtse Heuvelrug waarschuwt voor wolf: ‘Hond overal aan de lijn’

Evimare (11) kan niet praten, maar dankzij dit bord kan ze tóch meedoen in de speeltuin

Uw kind kan niet praten. Nu niet, nooit niet. Die diagnose kregen de ouders van Evimare, toen het meisje amper een jaar oud was. Een speciaal bord met pictogrammen in de speeltuin helpt Evimare - inmiddels 11 - nu om te communiceren en te spelen met anderen. ,,Wat ik nu weet: als je niets in een kind stopt, komt er ook nooit iets uit.”