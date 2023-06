Vandaag kans op bewolkte dag in Utrechtse Heuvelrug

Column In Leidsche Rijn kun je de hele dag terecht voor nepnagels, maar apotheek is maar paar uur open

Dat een Geschäft in Duitsland tussen de middag dicht is, mag geen verbazing wekken. Je kunt daar op veel plekken ook nog steeds niet pinnen. Maar dat een Utrechtse apotheek in een wijk met ruim 10.000 inwoners elke dag tussen 12.00 en 14.00 dicht is, verbaasde me wel, toen ik onlangs voor de dichte deur van de buurtapotheek stond. Op het excuusbriefje op de deur stond ‘wegens personeelstekort.’