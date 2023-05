Verpleeghuizen in Driebergen maken plaats voor 400 seniorenwoningen, maar omwonenden zijn tegen

Fotograaf Shody (37) sluit zich voor project maand op in Lombok: ‘Zodat ik mij volledig kan focussen’

Eigenlijk wílde Shody Careman helemaal niet in de wijk Lombok gaan wonen. Maar nu wil de Utrechtse fotograaf er voor geen goud meer weg. Sterker nog: ze zet de hele maand mei geen stap buiten haar wijk, voor een opvallend project. Ze maakt portretten van tientallen wijkgenoten, Lombokkers met verschillende achtergronden. ,,In deze tijden van soms heftige polarisatie zouden we de ander toch eens met andere ogen moeten bekijken.”