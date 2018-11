Vink stopt met recyclen kunstgrasmatten

Vink stelt dat het in de praktijk erg lastig is om aan alle regels te voldoen. ,,De overheid stelt zoveel eisen dat het niet te doen is. En als er wat dingen misgaan, worden we neergesabeld door de provincie, de gemeente en het publiek. We zouden ons hebben verrijkt met het verkopen van kunsgrasmatten. Dat is niet zo en daar passen we voor’’, zegt woordvoerder Jaap Kevelam.