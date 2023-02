Vluchtelingen uit Oekraïne verhuizen naar leeg gebouw bij sluis in Wijk bij Duurstede

Enkele tientallen vluchtelingen uit Oekraïne die in Wijk bij Duurstede worden opgevangen, verhuizen in april naar de leegstaande werkplaats van Rijkswaterstaat naast de Prinses Irenesluizen. Maar voordat dat gebeurt, willen burgemeester Iris Meerts en wethouder Hans Buijtelaar op 8 maart in gesprek met buurtbewoners.

In het eerste jaar van de oorlog hebben rond zeventig vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk onderdak gekregen in Wijk bij Duurstede. Zij wonen bij gastgezinnen en in kantoorpanden. Binnenkort zijn er meer opvangplekken nodig, omdat een van de kantoorpanden niet langer beschikbaar is.

Tijdelijke opvang

De groep vluchtelingen bestaat voornamelijk uit vrouwen. De meesten hebben hier werk gevonden en hun kinderen gaan naar school. Enkele tientallen van de vluchtelingen verhuizen in april naar het voormalige gebouw van Rijkswaterstaat, dat in bezit is van projectontwikkelaar Bob van Leeuwen. Hij vindt het goed dat zijn gebouw tijdelijk wordt gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. Later wil hij op die plek een appartementengebouw laten bouwen.

Als het aan de bewoners van de veertien huizen ernaast ligt, komt dát gebouw er niet. Zij willen hun buurtje houden zoals het is. Ze willen in alle rust en vrijheid blijven wonen in het buitengebied waar voor hun deur schepen op en neer varen door de sluis in het Amsterdam-Rijnkanaal. Hun woongenot zou volgens hen verstoord worden als er een gebouw met daarin 31 appartementen voor starters en senioren komt.

Tegen de komst van vluchtelingen heeft de buurt volgens woordvoerder Hans Derks geen bezwaar als dat maar niet betekent dat het nieuwbouwplan hierdoor dichterbij komt. Derks: ,,Wij willen de garantie dat opvang en nieuwbouw totaal los staan van elkaar. Wij blijven ons tot het uiterste verzetten tegen nieuwbouw.’’