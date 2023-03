Vrijwilligers in Wijk bij Duurstede en Cothen prikken zwerfafval: sigarettenpeuken hun grootste ergernis

In Cothen wordt de actie geleid door Nick van der Linden van cafetaria Het Oude Raedthuys. Zijn zelfgemaakte karretje om afval mee op te ruimen is uitgerust is met grijpers en vuilniszakken. Cothenaren mogen er gratis gebruik van maken als ze zwerfvuil gaan prikken. ,,Na een rondje lopen merk je pas echt wat voor troep er op straat en in het openbaar groen ligt’’, zegt Van der Linden. Zijn motto is: prik mee voor een kopje koffie, thee of een ijsje.

Toen hij zo’n 25 jaar geleden in Het Oude Raedthuys ging werken, was hij trots als hij een verpakking langs de weg zag liggen met zijn logo erop. Nu is dat anders en probeert hij juist te voorkomen dat zijn klanten die weggooien. Zaterdag ontdoen vrijwilligers vanaf zijn cafetaria een deel van het Kromme Rijnpad van zwerfvuil.

In Wijk gaat om 09.45 uur op de gemeentewerf de actie Opgeruimd Wijk van start. Dat is een werkgroep met 115 leden van de Vereniging Natuur & Milieu. Zij steken niet alleen zaterdag, op de Landelijke Opschoondag, de handen uit de mouwen, maar doen dat het hele jaar door. Ze zijn herkenbaar aan hun gele hesjes en hebben een straat, plein of park geadopteerd om schoon te houden.

Gedragsverandering bij rokers is nodig

Coördinator Alfred van Kessel: ,,Zaterdag gaan we naar plekken die extra aandacht vergen. Blikjes, flesjes, plastic, papier, je komt het helaas overal tegen. De grootste ergernis zijn sigarettenpeuken. Ondanks onze peukentegels bij bushaltes liggen er toch nog altijd veel te veel op straat. Een gedragsverandering bij rokers is nodig. Vaak denken ze goed bezig te zijn als ze een peuk in een rioolput stoppen, maar ze weten niet dat één peuk 10 liter water kan verontreinigen.’’

