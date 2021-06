Waarom Frans (67) zijn riante woning van 300 vierkante meter inruilt voor een piepkleine tiny house

Frans Copini wil dolgraag kleiner gaan wonen. Hij woonde met zijn gezin in een groot huis van 300 vierkante meter in Driebergen en nu iedereen is uitgevlogen, heeft hij niet veel ruimte nodig. Zijn vrouw is niet zo lang geleden overleden. ,,Ons huis was altijd het centrum van de familie, maar die rol is nu overgenomen door mijn zoon”, zegt de 67-jaar oude inwoner van Driebergen. ,,Ik verblijf nu in een tijdelijke woonruimte, want ik heb mijn huis verkocht. En ik merk dat ik veel minder thuis ben. In de koude maanden overwinter ik in een warm land en in deze maanden ben ik veel buiten.”