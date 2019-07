Wielrenster Linda (32) zoekt automobilist die haar aanreed: ‘Ik maakte een salto’

Een ode aan de gravin die zo van dieren hield op Kasteel Amerongen

12 juni AMERONGEN - Ze hebben namen als Kattepop, Uranus of Floep. In plaats van graven of gravinnen, staan bij de nieuwe thema-rondleiding de dieren centraal die woonden op Kasteel Amerongen. De expositie ‘Deftige Dieren’ is geopend in Kasteel Amerongen. En dat op wel heel toepasselijke wijze: met een hondenshow.