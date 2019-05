Wietkwekerij in brandende schuur Overberg

De verspreiding van asbest is tot het eigen terrein beperkt gebleven. Rond 15.30 uur was de brandweer de brand meester.

De tuinman die bij de buren bezig was, ontdekte de brand en seinde de buurvrouw in. ,,Ik rende er naar toe en hoorde het hout al knetteren. Ik heb snel 112 gebeld en me ontfermd over de buurvrouw. Die was in paniek."