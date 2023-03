Wijk bij Duurstede krijgt compliment van gedeputeerde voor opvang statushouders

eens een zeeuw Utrechtse grachten zijn mooi, maar Frederique (33) mist Zeeland: ,,Zodra ik de zee zie, kom ik tot rust”

Frederique Mol (33), anesthesioloog in opleiding, groeide op op de Bevelanden. Volgens haar een van de mooiste stukjes van Nederland. Studeren in Utrecht was in het begin flink wennen, maar uiteindelijk vond ze haar draai in de Randstand. Toch is ze van plan terug te keren naar Zeeland.