Woede en ongeloof over loslippige burgemeester en wethouders

UTRECHTSE HEUVELRUG - De treinrel rond het college van de Utrechtse Heuvelrug heeft het vertrouwen in de lokale politiek enorm beschadigd. Inwoners en politici zijn boos en verontwaardigd over de loslippigheid van de wethouders en burgemeester.

Het college deelde gevoelige en vertrouwelijke informatie met elkaar én andere treinreizigers. De hele coupé mocht meegenieten, schrijft hoogleraar Fokke Fernhout van de universiteit van Maastricht in een blog. Wethouder Hans Waaldijk van de lokale partij Open moet de gemeenteraad om de tuin leiden over een benoeming van een ambtenaar, Frits Naafs heeft geen hoge pet op van zijn collega, burgemeester Titia Cnossen van Woudenberg.

Iedereen in de coupé weet inmiddels hoe tegen het probleem met de Aldi wordt aangekeken, hoe twee scholen elkaar in de haren zitten en hoe de woningvereniging wordt aangepakt.

De complete gemeenteraad is woedend over de gelekte en vertrouwelijke informatie. Francien van de Velden van het lokale BVH vindt zelfs dat het gemeentebestuur bestaande uit de partijen VVD, Open, CDA en SGP moet aftreden. Ze tekende al bezwaar aan tegen de net aangetreden wethouders en bleef uit protest weg bij de installatie van de vier een maand geleden.

Wortel van de democratie

,,Ze zijn te licht, dat heb ik gelijk gezegd’’, zegt Van de Velden. ,,Hoe kunnen we een wethouder nog vertrouwen die hardop zegt dat hij de gemeenteraad moet misleiden. Dat raakt de wortel van de democratie. Je misleidt de volksvertegenwoordiging en daarmee de inwoners. Ze moeten de eer aan zichzelf houden. Fractievoorzitters zijn naar voren geschoven om wethouder te worden. Ze hebben niet eens gesolliciteerd of een assessment gedaan. Dat kan niet.’’

Quote Ze zullen eens goed in de spiegel moeten kijken en bij zichzelf te rade moeten gaan Hugo Prakke, raadslid D66

Hugo Prakke (D66) vindt dat het college met alleen een excuus niet weg mag komen. ,,Even een excuus maken en weer aan het werk gaan. Daarmee geef je een heel slecht signaal af. Ze zullen eens goed in de spiegel moeten kijken en bij zichzelf te rade moeten gaan. Het commentaar van de burgemeester was verder heel summier, twee regels is wel heel weinig.’’

Jorrit Linders van de VVD wil eerst met het college spreken en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. ,,We hebben geschokt gereageerd, maar we willen eerst het juiste verhaal horen, zeg maar hoor en wederhoor. Ik vind het nog te vroeg om over consequenties te praten.’’

Verbazing

Op de twee scholen (Ontdekkingsreis en Zonheuvel) die volgens het college met elkaar overhoop liggen is met verbazing en verontwaardiging gereageerd op de woorden van wethouder Chantal Broekhuis. ,,Het klopt gewoon niet’’, zegt Grada Huis van WereldKidz (Ontdekkingsreis). ,,Er is een probleem over huisvesting. Dat ligt op het bordje van de wethouder. Als zij zegt dat wij elkaar in de haren vliegen, is dat voor haar rekening. De scholen proberen in goed overleg de lokalen te verdelen.’’

Naafs zelf haalde uit naar collega-burgemeester Titia Cnossen. Hij heeft geen hoge pet op van haar kwaliteiten, hoorde Fernhout. Cnossen heeft kort gereageerd op de niet al te vriendelijke woorden. ,,Het behoeft geen verdere uitleg dat wij dit een bijzondere gang van zaken vinden’’, aldus haar woordvoerder. ,,Burgemeester Cnossen staat voor professioneel bestuur waarbij inwoners er op kunnen vertrouwen dat dat de overheid niet bevooroordeeld of partijdig is en dat er vertrouwelijk en zorgvuldig wordt omgegaan met informatie.’’

Busje

Erg onhandig noemt professor Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universteit Twente, de uitspraken van de wethouders en burgemeester. ,,Ze hadden de pech dat iemand de uitspraken in een blog heeft gezet. Als je wilt vergaderen huur je een busje. Openbaar vervoer is openbaar. Er valt wel wat uit te leggen aan de gemeenteraad, maar ik denk niet dat er bestuurlijke gevolgen zullen zijn.’’

Commissaris der Koning Willibrord van Beek vindt de gebeurtenissen ‘uitermate onhandig’, maar wil zich niet in de discussie over het lot van burgemeester en wethouders mengen. Dat is volgens hem aan de gemeenteraad.