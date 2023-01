Woningoverval in Maarsbergen, twee overvallers voortvluchtig

De politie was met zeker zes eenheden waaronder twee hondengeleiders ter plaatse. Agenten gingen de woning in met twee honden en schilden en hebben het huis volledig uitgekamd. De bewoner heeft vanwege mogelijke sporen zijn bovenkleding aan de politie moeten afstaan voor onderzoek.

Of er iets is buitgemaakt is onbekend. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. De politie vraagt mensen uit de buurt of zij bijzondere dingen hebben gezien op hun beveiligingscamera's. Er zijn door de politie nog geen signalementen vrijgegeven van de verdachten die op de vlucht zijn geslagen.