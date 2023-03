Zangeres Britt deelt indringend proces van transitie tot zanger Sem in bluesconcert in Wijk bij Duurstede

Sem Jansen en de Leif de Leeuw Band treden op zondagmiddag 19 maart op in het Calypso Theater in Wijk bij Duurstede. Met in beeld en geluid het indringende proces van de transitie van zangeres Britt tot zanger Sem.

,,Dit is een van de meest bijzondere voorstellingen uit onze geschiedenis’’, zegt Arie Verheul van Blues in Wijk. Jarenlang was Britt de leadzangeres van de Leif de Leeuw Band uit Amersfoort. Vijf jaar geleden besloot zij de transitie van vrouw naar man in te zetten. Britt werd Sem en ontpopte zich tot een charismatische en talentvolle zanger/gitarist.

In het Calypso Theater staat zijn transgenderschap centraal. Dat doet hij met songs, videobeelden en verhalen. Verheul: ,,Heel bijzonder is dat hij in duet gaat met zijn vroegere zelf, die op het videoscherm aanwezig is. Dus een duet van Britt en Sem.’’

Wat Sem in de afgelopen vijf jaar meemaakte, bezingt hij op het onlangs verschenen album Uncle Sem. In Calypso begeleiden de muzikanten van de Leif de Leeuw Band hem.

De impact van transitie op zangstem

Voordat Sem zijn transitie begint, is al duidelijk dat de impact op zijn zangstem groot zal zijn. Dat vindt hij doodeng maar hij weet ook dat de band er vertrouwen in heeft en hem steunt. Los van deze angst zien zij ook een kans want een album met daarop duetten met jezelf is volgens de muzikanten nooit eerder gedaan. Zelf zegt Sem: ,,Het was een mooi maar ook heftig en pittig proces. Er waren veel emoties. De nummers gaan over mijn diepste gevoelens, euforie, angst en vermoeidheid.’’

De band trad al eerder enkele malen op in Wijk. In 2014 wonnen ze de Dutch Blues Challenge. Vorig jaar waren Sem en Leif te zien en horen in de slotshow van Matthijs Gaat Door op televisie. De voorstelling in Calypso begint op zondag 19 maart om 15.30 uur. Entree 15 euro.

