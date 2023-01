Zo kijkt gemeente Utrechtse Heuvelrug terug op het vuurwerkverbod: ‘Het moet ergens beginnen’

In de ‘vuurwerk­vrije’ gemeente Utrechtse Heuvelrug ging ‘niet eerder’ zóveel vuurwerk de lucht in

Als de klok twaalf uur slaat, kun je maar beter niet in de Groenhoek in Driebergen zijn. Berg je dan maar, voor alles wat ze daar de lucht in jagen. In het laatste uurtje van 2022 komt de waarschuwing van de familie Van Rhenen in Doorn.

1 januari