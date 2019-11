Zoektocht met honden en drones naar ‘verwarde’ vermiste man in Amerongen

De Amerongerwetering is een weg in agrarisch gebied, te midden van de weilanden.



De politie Utrecht kwam vanochtend kort na 09.30 uur met een bericht aan volgers van Burgernet om mee uit te kijken naar de vermiste. Hij zou in verwarde toestand verkeren.



De man is volgens de politie zo’n 1,75 meter lang en heeft een baardje. Hij is gekleed in een driekwart broek en een zwart T-shirt en draagt crocs.