Walking footballploeg AD'69 naar Lichtenvoorde en leerlingen Looschool in Zelhem bijeen voor reünie

Dit stuurden jullie in: Raalte is levensmid­de­len­kast­je rijker • Wat als het hoog water wordt in Deventer?

In Raalte staat sinds kort een levenmiddelenkastje en het Brummens Mannenkoor zet een drietal leden in het zonnetje. Dat is de selectie lezersinzendingen deze week uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek.