Fanatisme en dolle pret tijdens Partournooi 2023 Amersfoort

VAN DE LEZER Kijkje in de keuken van kunste­naars bij Amersfoort­se Galerie De Ploegh en neem meteen een stukje mee

In het atelier van de twee beeldend kunstenaars Mus Richter en Thea Vos kun je van 18 tot en met 23 April een kijkje in de keuken nemen. Tussen 11.00 tot 16.00 uur zie je ze in Galerie de Ploegh in Amersfoort live aan het werk.