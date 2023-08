Heffing voor klanten met zonnepanelen? Lezers zien het liever anders: ‘Dit is een knuppel in het hoenderhok’

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: Lies lijkt sprekend op oma, ziet mama • Vijftig jaar zangonder­wijs in Deventer

Op de boerderij zag Annie dat niet alleen mensen zich kunnen verwonderen over familiegelijkenissen. Leny uit Deventer viert een gouden jubileum en het Odensehuis in Zutphen maakt zich op voor de zomer. Dat stuurden onze lezers uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek deze week in.