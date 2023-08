Lezers over nieuwe partij Pieter Omtzigt: ‘Laat volk weer merken dat het ertoe doet’

Gastschrijvers Nu weet je waarom Herman wordt aangespro­ken als ‘Ivanhoe’

Jaren geleden moesten we op zondagmiddag om half drie voetballen. Ons eerste van Albatross tegen Loenermarkt 1. Herman de Jong was onze trainer. Een goede wedstrijd, want we wonnen met 2-1. Uiteraard kwam na afloop de bekende derde helft.