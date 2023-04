Lezers over verkeersongevallen en e-bikes: ‘Bij een helmplicht gaan veel mensen niet meer fietsen’

gastschrijvers De Veranda

Ik had een plan. Een retestrak plan. Mijn veranda moest verlengd worden. Dát zou ik eens even regelen. Maar eerst natuurlijk uitgebreid uitdokteren waar het hout gehaald moest worden, want ja, door die uitgedunde bossen was het hout flink aan de prijs. Toen dat adresje eenmaal boven water was, volgde de vakman. Timmerman opgesnord die graag een klus in zijn vrije tijd aannam én doordacht te werk ging. Ook geregeld.