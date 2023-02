OPROEP | Van welke onbedoelde sloopactie word jij ’s nachts nog wel eens gillend wakker?

Tijdens het schrijven van deze oproep kreeg een collega spontaan een déjà vu. Hieronder vertelt zij haar verhaal.



,,Ik was een jaar of dertien toen ik met het gezin op vakantie was in Parijs. Overweldigend natuurlijk voor zo'n bleu Ommens meisje als ik toen was, zeker toen we een bezoekje brachten aan het prestigieuze warenhuis Galeries Lafayette. Bij een juwelenwinkeltje zag ik een prachtig glinsterende ring liggen van gekleurd glas en hoewel hij veel te duur was, moest ik ’m gewoon even omdoen.’’



,,Maar tot mijn grote schrik kreeg ik ’m daarna niet meer af! Bij een ultieme poging gebeurde het ondenkbare en spatte de ring uiteen. Tja, wat doe je dan hé? Je bent puber, spreekt de taal niet en schaamt je te pletter. Ik wist niks beters te doen dan naar het toilet te vluchten, de glassplinters uit mijn vinger te peuteren en met de restanten van de ring in mijn broekzak het pand te verlaten.



,,Het was voor het eerst dat ik iets gestolen had – want dat was het natuurlijk – en ik voelde me enorm schuldig. Het is een gebeurtenis die behoorlijke indruk heeft gemaakt. Zelfs nu nog staat het me helder voor de geest. De ring heeft nog lang in een luciferdoosje in mijn la gelegen en af en toe keek ik daar nog even in. Eerst vooral met schaamrood op de kaken, maar later toch ook steeds meer met een glimlach.’’