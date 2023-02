1953, het water komt en overspoelt delen van zuidwest-Nederland

Van de lezerSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

Ik werd geboren op 4 mei 1953. Mijn vader was niet bij mijn geboorte, want hij hielp als burger bij het herstellen van de dijken in Zeeland. Hij was niet de enige burger, velen waren daar om hulp te bieden. Hij verbleef er een hele week en kwam alleen in de weekends naar huis. Hij overnachtte bij een gezin in Rilland-Bath. Heen en weer reizen was geen optie.

Watersnoodpad gelopen

Enfin, gezond geboren en gezond opgegroeid zonder natte voeten. Blijkbaar heeft die watersnood toch iets met mij gedaan. Ik kijk naar de huidige Watersnoodjournaals en alles wat verder over deze natuurramp op de televisie voorbijkomt. Bovendien ben ik een fanatiek wandelaar. In 2019 en 2020 heb ik het Watersnoodpad in Zeeland gelopen. Dat wandelpad loopt van Zierikzee De Val rondom Schouwen-Duiveland terug naar Zierikzee. Dan heb je wel 154 kilometer afgelegd.

Quote Gedenkpla­ten met de namen erop van vermiste of overleden personen tijdens de watersnood Kees van Rijsbergen

Ik heb deze rondgang in etappes gelopen. Soms twee of drie dagen achter elkaar. Steeds langs voor mij verrassende dorpjes of gehuchten. Om er enkele te noemen: Nieuwerkerk, Dreischor, Gawege, Brouwershaven, Scharendijke; Den Osse of Serooskerke. Stuk voor stuk met hun eigen geschiedenis over de Watersnood. Veel kerkhoven met gedenkplaten met de namen erop van vermiste of overleden personen tijdens de watersnood. Ieder dorp verloor veel inwoners en dankzij die gedenkplaten worden zij niet vergeten.

Ik wandel even in gedachten terug naar de omgeving van Scharendijke, naar ik meen. Ik liep over de Rampweg. Hoe toepasselijk. Daar werd aangegeven hoe hoog het water kwam in 1953. Hoog. Ik dacht: Ik ben 1.75 meter, het water kwam tot aan de bovenkant van de dijk waar ik nu onderlangs loop. Dus eigenlijk loop ik met minimaal twee meter water boven me.

Quote Alles kwijt, alles onder water, nu bezittin­gen meer. Huis weg, dieren weg, foto’s weg Kees van Rijsbergen

Althans zo was het in die beruchte overstroomdagen van 1953. Ik ben al geen waterrat, maar om dan nog eens twee meter onder water te lopen. Toen realiseerde ik me hoeveel die mensen hebben afgezien. Alles kwijt, alles onder water, nul bezittingen meer. Huis weg, dieren weg, foto’s weg.

En dan nog het ergste: mensen uit hun directe omgeving, broers, zussen, ooms, tantes, opa en oma. Ook vaak weg om nooit meer terug te komen. Zo’n wandeling brengt je weer met beide benen op de grond.

Het boekje met deze route is te koop bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Kees van Rijsbergen,

Roosendaal

