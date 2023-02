De erfenis van meer dan tweehonderd gelopen marathons

Voor de lezerSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

Ooit begonnen met hardlopen, organiseerde in 1984 de Bergse atletiekvereniging Spado het Nederlands kampioenschap veldlopen. Ook werd er een prestatieloop georganiseerd, waaraan ik meedeed. Dat was de start van een hardloop carrière. Ik kon toen niet bevroeden, dat dit zou uitmonden in het lopen van die magische tweeënveertig kilometer en dit jarenlang zou volhouden.

Eerste marathon in Rotterdam

In 1993 liep ik mijn eerste marathon, zoals zovelen in Rotterdam. Het ging gemakkelijk om net binnen de vier uur terug te keren op de Coolsingel. In het najaar nog een, in Amsterdam. Hier ging het vijfentwintig minuten sneller dan de eerste. Daar is waarschijnlijk de basis gelegd naar die tweehonderd stuks.

Wat is nu die erfenis? Startnummers, een dikke honderd T-shirts, even zoveel medailles, de uitslagenlijsten en niet te vergeten talloze oorkondes en erediploma’s, de bewijzen dat je een bepaalde tijd hebt gelopen. Daarnaast schreef ik regelmatig verslagen voor een hardloopsite van marathons en tenslotte heb ik na mijn tweehonderdste marathon een boek geschreven over al mijn marathons.

Quote De medailles zitten al enkele jaren in een paar schoenendo­zen

Dit bij elkaar is dus mijn marathonerfenis. Maar wat nu, met dit alles? Wel, de medailles zitten al enkele jaren in een paar schoenendozen. Soms kijk ik er wel eens naar, ze zijn niet mooi meer. Waren eens heel erg belangrijk, maar de scherpe kantjes zijn er ook af. Ik blader incidenteel door de mappen met uitslagen en oorkondes. Lees de verslagen soms terug. En lees af en toe een hoofdstuk uit mijn hardloopboek.

We zullen maar zeggen, de vergankelijkheid der dingen. Nu de marathon carrière is afgesloten, kijk ik met dankbaarheid terug op wat ik hierin heb bereikt. Ook dank ik mijn vrouw Willeke, dat ik dit heb kunnen doen. Ik loop nog steeds, maar heb helaas geen snelheid meer, dus marathons is verleden tijd.

Lopen in de bossen

Lopen in de bossen en genieten van de natuur geeft nog steeds veel voldoening. Ook doen mensen, ga en geniet ervan. Het is goed voor de gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, vraag het maar aan je dokter!

Dion Joosten,

Putte

