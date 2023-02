‘De politie ligt, net als erfhond Hector, aan een te korte ketting’

Hector bewaakt het erf, iedereen heeft respect voor hem. Totdat hij aan de ketting wordt gelegd en zijn erf niet meer kan bewaken. Hector is een metafoor voor de politie, aldus gastschrijver Toine van Os uit Veghel.

Ik ben opgegroeid in een dorpje in de buurt van Den Bosch. Bij ons in de buurt was een boerderij, zoals er in dat dorp heel veel waren. Op het erf van de boer liep altijd een grote rottweiler rond. Het beest deed geen vlieg kwaad. De jeugd uit de buurt kende Hector en kwamen regelmatig langs om hem te aaien. Geen probleem. De goedzak liet het zich allemaal welgevallen. Op het moment dat Hector het welletjes vond, gromde hij een keer ten teken dat het genoeg was. De jeugd begreep dit signaal. Zij wisten dat zij moesten vertrekken want als hun vriend aan gaf dat het genoeg was, was het ook genoeg. Zij waren niet bang van hem maar hadden respect voor zijn standpunt.

Aan de ketting

’s Avonds en ’s nachts was het hek dicht en dan was het niet verstandig om over het hek te klimmen want dan was Hector waakzaam en deed hij waar hij voor aangenomen was.

Op een zekere dag ging de boerderij over in andere handen. De boer kon Hector niet meenemen zodat die achterbleef. Tot zover niks aan de hand, maar de nieuwe boer vond het verstandiger om Hector aan een ketting te leggen. Dit vond hij veiliger voor de omgeving. Met een ketting van vijf meter was de bewegingsruimte van Hector beperkt. De jeugd uit de buurt liet zich niet meer zien want Hector veranderde in een brompot.

Er kwam jeugd uit een andere buurt die het leuk vond om Hector op stang te jagen. Heel stoer daagde zij Hector uit. Ze gooide flessen, stenen en andere rommel naar de hond. Hector stond luid blaffend rechtop in de ketting maar kon niets doen want de lafaards stonden op 5,5 meter. Ze daagden grote Hector uit wetende dat hij zijn werk niet kon doen omdat zijn ketting niet langer was dan vijf meter. De nieuwe boer stond van achter het raam toe te kijken hoe Hector getergd werd maar hij durfde niet naar buiten.

Hector werd minder vriendelijk

Vanachter de gordijntjes keek hij toe hoe Hector veranderde. Hij werd minder vriendelijk. Over zijn erf liepen allerlei types die de boel vernielden. Regelmatig verdwenen er gereedschappen en andere zaken. Hector zag het met lede ogen aan. Hij wilde wel bewaken voor zijn nieuwe baas maar hij kon niet.

Over het vervolg kan ik heel kort zijn. Vervang in dit verhaal het erf voor Nederland, Hector voor politie en Mobiele Eenheid, en nieuwe baas voor plaatselijke, regionale en landelijke politici en je hebt de clou.

Quote Terwijl de politie in weer en wind zich dit alles moet laten welgeval­len, zitten de bobo’s die dit alles uitgedacht hebben hun kraag vol te eten met oliebollen, drinkend van de ‘welver­dien­de’ champagne

Dit alles naar aanleiding van televisiebeelden waar de mobiele eenheid in de oudejaarsnacht zich moet laten welgevallen dat tuig van allerlei pluimage de jaarwisseling aanpakt om deze mensen flessen, vuurwerk, stenen en zelfs fietsen naar het hoofd te gooien op veilige afstand, want de ME kan niets doen want zij staat op linie en het individu in deze linie moet het geweld ondergaan als een geketende erfhond.

Het is schande dat het zover is kunnen komen. Ziekenbroeders die in elkaar worden gemept, brandweerlieden die meer aandacht hebben voor tuig wat hen bekogelt dan voor de brand en politiemensen die als de geketende erfhond niets kunnen ondernemen want er moest maar eens een klacht binnenkomen bij de korpschef.

Welverdiende champagne

De keten van de politieman/vrouw is een bange leiding en een burgerij die alles voor zoete koek aanneemt wat het tuig filmt en op de sociale media verspreidt. Terwijl de politie in weer en wind zich dit alles moet laten welgevallen. Terwijl hun gezinnetjes en vrienden van de gezelligheid genieten, zitten de bobo’s die dit alles uitgedacht hebben hun kraag vol te eten met oliebollen, drinkend van de ‘welverdiende’ champagne. Misschien staan ook zij vanachter het gordijntje toe te kijken hoe hun beleid de mist in gaat. Ze zien de politie veranderen in boksballen. Dit alles door hun beleid, of wat daar voor doorgaat.

Er is een oplossing voor dit openbare ordeprobleem. Laten we afspreken dat de politiechefs, burgemeesters, officieren van justitie en regeringsambtenaren voortaan niet meer in de behaaglijk warmte en veiligheid vanachter de gordijntjes toe mogen kijken maar beurtelings verplicht worden om tussen de ME’ers te gaan staan. Ook stenen en vuurwerk moeten vangen en klappen moeten krijgen zodat het niet alleen politiemensen zijn die gewond raken, maar dat ook zij, die dit beleid bedacht hebben, bij de eerste hulp behandeld moeten worden voor een gat in het hoofd. Hoe zal hún vrouw reageren?

Bekwaam optreden

Ik vermoed dat het beleid dan snel zal wijzigen en dat de goedmoedige en trouwe Hector weer snel over het erf zal lopen; goed maar niet gek. Als er dan toch nog een snoodaard het in zijn hersens haalt om hem te tergen of om het een en ander te vernielen, zal hij bekwaam optreden.

Jammer voor de snoodaard als hij minder snel blijkt te zijn dan erfhond Hector. Had hij zich maar moeten gedragen.

