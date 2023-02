Ik zag laatst Ernst Kuipers op tv bij Op1. Tijdens de coronacrisis vond ik hem super. Hij sprak duidelijke taal en wist aan gewone mensen zoals ik uit te leggen wat de problemen in de ziekenhuizen waren. Nu hoorde ik slechts een politicus. Hij deed verder onderzoek en hij had ook zijn Duitse collega al in het overleg betrokken. ,,We moeten er zorgvuldig mee omgaan en het zal nog wel wat tijd vergen”, zo sprak hij. Alle politieke uitspraken die leiden tot niks. Ernst Kuipers, beter had je arts kunnen blijven. Jouw deskundigheid gaat over in politieke prietpraat en dat is jammer.

Daan Meijer

Oss

Digitale dictatuur

‘Bankieren lastig voor 2,6 miljoen, dat is 12,5 procent van onze bevolking’, openen de dagbladen [BD 31 januari]. In bezit van vijf onderwijsakten waaronder twee middelbare akten lukte het mij niet om twee mailtjes van het ABP te openen met mijn DigiD; er moesten ineens wachtwoorden of sms’jes ingetoetst worden. Twee dagen zes uur mee bezig geweest; niet geslaagd. Mijn zoon en schoonzoon, gepokt en gemazeld in de digitale wereld, lukten het na een uur ook niet. Er moest een geheim nummer in Den Haag aangevraagd worden. Ik overweeg mijn vijf onderwijsakten bij de Vereniging voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap (OKW) in te leveren met het verzoek of ik op mijn achtentachtigste toegelaten kan worden tot het Bijzonder Onderwijs (BLO) want door de digitale dictatuur ben ik gedegradeerd tot een imbeciel. Wie verlost ons ouderen van de digitale dictatuur?

J.B. Sepers

Eethen

Witwassen? Hoe dan?

En weer is een alom gerespecteerde ondernemer slachtoffer van onze incompetente overheid [BD 27 januari; ‘Eigenaar coffeeshop dreigt met sluiting voor rechter’]. Van de ‘achterdeurproblematiek’ van coffeeshops die al tientallen jaren niet opgelost wordt. Een shopeigenaar die verdacht wordt van witwassen en 10 maanden cel hoort eisen. Nou ben ik geen jurist maar heb wel verstand van economie. Het betreft hier gewoon kasgeld, wit welteverstaan want door de klanten betaald. Zodra het in de zakken van de leveranciers verdwijnt, is het bij hen zwart geld. Hier wordt dus helemaal niets wit gewassen. De winst gaat naar de Belastingdienst, het UWV, et cetera en een deel naar de ondernemer. Allemaal wit geld want als het zwart geld zou zijn, zou je de banken en de Belastingdienst toch aan kunnen merken als een criminele organisatie? Ik zou het op prijs stellen als het Openbaar Ministerie contact met mij opneemt om mijn juridische kennis bij te spijkeren. En dan het liefst een rechtsfilosoof om deze zaak goed te doorgronden.

H. Bettonvil

Tilburg

PSV geen koploper

In het BD van 25 januari staat op de sportpagina het verslag van Emmen-PSV. Uw verslaggever, Rik Elfrink, schrijft dat ‘de overwinning op de koploper uitzinnig werd gevierd in Drenthe’. Even voor alle duidelijkheid: PSV is al maanden geen koploper. Dat was en is Feyenoord.

Bennie Brukx

Ravenstein

Wat leidt tot oversterfte?

In het artikel ‘Waarom overlijden er meer mensen dan verwacht’ [BD 26 januari] gaat het over de onverwachte toename van het aantal overlijdens. Er worden diverse mogelijke oorzaken genoemd, waaronder – begrijpelijk – corona. Nu lees en hoor ik niet alles over dit onderwerp, maar ook hier wordt niet gerept over de mogelijkheid dat ook de vaccinaties, die (te) snel zijn geproduceerd, tot onverwachte ernstige bijwerkingen kunnen leiden die oversterfte veroorzaakt. Is dat omdat dat argument uitgesloten is of wordt het bewust omzeild omdat dat wel een erg pijnlijke conclusie zou zijn? Ik ben overigens inmiddels vijf keer gevaccineerd, dus zeker geen complotdenker.

Eric Walraven

Nistelrode