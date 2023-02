Honingbij in Biesbosch bedreigt de wilde bij niet

OPINIE Regelmatig berichten landelijke media over het feit dat ‘honingcowboys’ in de Biesbosch hun slag slaan. Ze worden weggezet als commerciële imkers die hun honingbijen alle nectar laten roven. Wilde bijen zouden het nakijken hebben.

Politieke partijen gebruiken dit soort verhalen om hun statement te maken. Zonder kennis van zaken wordt alles in één pan gegooid: onderzoeken, nieuwsberichten, verhalen. Deze soep wordt goed doorgeroerd en het resultaat is de ‘wetenschappelijke basis’ onder alles. En wie waagt het om de wetenschap tegen te spreken?, zo stellen imkers Kees Verrips en Peter Linnartz, zelf bijenhouders actief in de Biesbosch

Wat zit er in de soep?

Op 25 januari jl. werd in de Commissie Klimaat, Natuur en Milieu van de Provincie Zuid-Holland de heikele kwestie besproken: mogen er in de toekomst nog honingbijen in de Biesbosch staan? De Gedeputeerde Staten hebben een Handelingsperspectief geschreven – na het eten van bovengenoemde soep – waarin een slecht onderbouwd rapport van de Stichting EIS was mee geroerd. Ondergetekenden, beiden imkers en natuurliefhebbers, reisden naar Den Haag, om als ‘insprekers’ ons zegje te doen in de discussie over dit onderwerp.

Geef de bijen te eten!

Wat kunnen we met dit handelingsperspectief dat is gebaseerd op het nieuws en op halve onderzoeken zonder nulmetingen (want die zijn er niet?) En waarom zijn imkers, dé verdedigers van alle soorten bijen, niet gehoord in dit verhaal? Wij vragen al jaren aandacht voor biodiversiteit. Wilde bijensoorten worden al tientallen jaren bedreigd, in Nederland en in Europa. In Nederland heeft dat veel met onzorgvuldig maaibeleid te maken. Zonder voedselplanten kunnen bijen niet overleven! Het beste wat we kunnen doen, is habitat-verbetering voor de bijen.

Beter onderzoek nodig

Gelukkig heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij vorig jaar een nieuw onderzoek geïnitieerd. Een goede zaak! Dit onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit in Wageningen. De honingbijen in de Biesbosch blijken niet eenduidig de oorzaak van de achteruitgang van wilde bijensoorten. Het rapport vraagt om meer nuance en extra onderzoek, waarbij rekening gehouden wordt met de lokale situatie. Er zijn ‘voedselkaarten’ nodig waarin per tijdvak schaarste, massale bloei en overvloed aan voedsel voor de bij worden getoond.

Samenwerken voor behoud van diversiteit.

Daarnaast is van belang dat wilde bijen hun nectar van andere planten halen dan honingbijen. Als honingbijen op de balsemien in de Biesbosch afgaan, is de bedreigde solitaire bij al ‘uitgegeten’ en maakt deze zich klaar voor de winter. Helaas is dit belangrijke rapport uit Wageningen niet meegenomen door de opstellers van het Handelingsperspectief. Daarom hebben we als insprekers verzocht om een nieuw en beter handelingsperspectief, gebaseerd op duidelijke feiten en beter onderzoek.

Volledig scherm Kees Verrips geeft natuuronderwijs aan schoolkinderen © Imkerij de Werkbij Liefde voor Bijen en Mensen

Imkers in Nederland willen graag optrekken met overheden en natuurorganisaties voor het behoud van de diversiteit van natuur en landschap in Nederland. Laten we met een open mind samenwerken en kijken wat we kunnen redden aan de natuur in Nederland. Ongeacht van welke partij we lid zijn. En goed kijken wat we in de soep stoppen, en die dan samen opeten.

Kees Verrips is professioneel imker en eigenaar van sociale onderneming ‘Imkerij de Werkbij’. Peter Linnartz, is professioneel imker en bijenteeltleraar.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.