Lezers helpen lezers: sleutels gevonden en wie heeft er batterijen voor een gehoorapparaat nodig?

Lezersbrieven Zwarte doos; kan het niet anders?

Repeterend onderwerp: de zwarte dozen bij een vliegtuigcrash. Die van Yeti Airlines is deze keer gelukkig gevonden [BD 19 januari; Zwarte doos in Nepal is terecht]. Maar bij de MH370 doofde het signaal uit. Voor de zwarte dozen van EgyptAir-vlucht 804 was een geldverslindende zoektocht nodig. In de Bijlmerramp is alleen de Flight Data Recorder geborgen en uitgelezen; het is raadselachtig waarom de Cockpit Voice Recorder nooit gevonden is. Bij dergelijke steeds terugkerende berichten vraag ik mij af: waarom worden de gegevens – versleuteld uiteraard – niet real time doorgestuurd naar computers op het land? Benno Baksteen, bent u daar nog?

19 januari