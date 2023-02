Lezers helpen lezers: toneelclub zoekt etalagepop en André zoekt een Falk-stadsplattegrond van Tilburg

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek. Hieronder vind je de inzendingen. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Aangeboden

Wandbord herrijzend Nederland. De doorsnede is 23 centimeter. Herdenkingsbord van de bevrijding van Nederland. Geproduceerd in 1945 door Société Ceramique in Maastricht. Tegen vergoeding.

Patricia van de Vaar, Rosmalen

patriciavdvaar@kpnmail.nl

Verloren

Ongeveer een week geleden in de middag ben ik mijn bril (zwart monteur) verloren. In de omgeving van winkelcentrum Wagnerplein Tilburg-Noord of langs fietsroute naar Tilburg-West.

singhp64@outlook.com

Gezocht

Voor de toneelclub in Veghel zoeken we een oude etalage/paspop. Mag kapot zijn. Of eventueel alleen armen en benen, dat is ook goed.

Rini van de Brand

0413-365648

jori.ba@ziggo.nl

Gratis af te halen

In Vught: verzameling boekenleggers.

tvastrg@gmail.com

Verloren

Ik ben op 15 januari mijn gouden ring verloren in Oss. Het is een ovale ring met amethist en briljanten en een aparte sluiting. Deze ring is een herinnering van mijn man.

trees.kerremans@ziggo.nl

Gezocht

Wie heeft de cd Mi zurrig gekozze! van Ger Coppens?

paula.v.g@home.nl

Gevonden

Ik heb op 11 februari op de zaterdagmarkt op Koningsplein in Tilburg een driekleurige gouden oorbel gevonden met een steentje in het midden. Als u de andere kunt laten zien, is uw set weer compleet. J. de Rooij

j.trooij@home.nl

Gezocht

Ik ben op zoek naar een of meer dinerborden van het merk Cor Unum. Ontworpen door Zweitse Landsheer uit Den Bosch. Het servies is ontworpen in de beginjaren zeventig. Helaas zijn er enkele borden gesneuveld en ze worden niet meer gemaakt. Ik kom ze graag halen, tegen een vergoeding natuurlijk.

rensvanalphen@home.nl

Gezocht

Wie kan mij helpen aan het boek Muurkunst in Utrecht, de schrijver is Joost van Waert. Kleine vergoeding en/of verzendkosten mogelijk. U zou mij daar een groot plezier mee doen want het is en blijft nog altijd ‘mijn stadsie’!

Wim Velders

veld0062@planet.nl

Gezocht

Ik ben opzoek naar een tafel- loeplamp. Op voet, niet met tafelklem omdat wij een heel dik tafelblad hebben. Graag in omgeving Zaltbommel.

ellyvanbelkum@gmail.com

Gezocht

Wie heeft er een prima accu over voor een DE WALT DW 93, accu 9.6 V DE 9062 1.25 AH. Onkosten worden vergoed.

dreverhoeven@ziggo.nl

Gevraagd

Wie herkent deze moeder en het gezin uit Gilze Rijen? De baby was het negende kindje en het zesde meisje. De foto is tussen 1960 en 1963 gemaakt.

jan_lia@ziggo.nl

Gezocht

Wie kan mij helpen aan een Falk-stadsplattegrond van Tilburg? Deze is nieuw niet meer verkrijgbaar. Deze stadplattegrond heb ik nodig als collectecoördinator om de collectegebieden in kaart te brengen voor de collecte Leger des Heils 2023 in Tilburg.

André van den Berg

anjamaci@ziggo.nl

Tel: 06-28396913

Gezocht

Daylight Vocal Group Oisterwijk zoekt leden (m/v). Wij zijn van mening dat iedereen kan zingen. Onze naam zegt het al: we repeteren overdag. Kom gerust een keertje kijken of meezingen. We repeteren iedere vrijdag van 10.30-12.30 uur bij Taverne de Posthoorn, Posthoornseweg 8, Oisterwijk.

daylightvocalgroup.nl

Tel: 06-27362821

Verloren

Enige tijd geleden ben ik mijn hangertje met ketting verloren. Ik weet niet precies waar ik het verloren ben, waarschijnlijk in Vught. De ketting en hanger zijn van goud en zijn een dierbare herinnering.

D. Jansen, Vught

lucia.s.jansen@hotmail.com

Gevonden

In Goirle, een ring. Wie herkent deze ring en kan deze nader omschrijven?

Tel: 06-52466027

Gevonden

Ik heb op 5 februari een goudkleurige oorbel gevonden in de buurt van de Hegakker in Veghel.

José van Esch

info@josevanesch.nl

Gezocht

Ik ben op zoek naar klasgenoten van Eric Smolders, geboren in 1971. Hij zat op basisschool Elstrakkers, Hilvarenbeek, jaren 1976-1983 (plus minus), en daarna Sint Josef Mavo, Hilvarenbeek.

smoldersirina@gmail.com

Gezocht

Wie kan mij helpen aan een botervlootdeksel van het servies Villeroy & Boch, type Manoir? Is niet meer te koop. In omgeving Tilburg.

velden291@gmail.com

Gratis af te halen

Ik heb nog een hele partij kralen en toebehoren. Wie kan ik er blij mee maken?

annie429@ziggo.nl

Verloren

Heeft iemand mijn zilveren oorbel van het merk Apero gevonden? Ik ben deze dinsdag 7 februari verloren. Kan in centrum Haaren geweest zijn of omgeving Veterinaire Specialisten Reutsedijk Vught.

anke_buisman@hotmail.com

Gezocht

We zijn op zoek naar een diascanner voor het digitaliseren van dia’s om ruimte te creëren in ons nieuwe huis. Als we de scanner mogen lenen is natuurlijk ook prima. Regio Oss/Den Bosch, maar mag ook regio Tilburg of Eindhoven zijn.

Henk van den Boogaard

henkendaisy@outlook.com

Gezocht

Een gave combinatie van de Philips Pionier Senior versterker S202 en de tuner S113. Tot mijn verdriet zijn mijn eigen zelfbouwversterker en tuner een tijd geleden bij een inbraak gestolen. Ooit kreeg ik deze zelfbouwradio in de jaren zestig. van mijn ouders. Over de eventuele vergoeding worden we het vast wel eens.

J. van Dijk, Tilburg

Tel: 06-40026053

Gevonden

Op het wandelpad achter de huizen aan de Frankenlaan bij de garages, een hondennaamplaatje in de vorm van een kluifbotje met de naam Bubbels. Welke hondeneigenaar mist dit? Als u weet welke datum daaronder staat ben u de echte eigenaar.

tetpeijnenborg@gmail.com

Gratis af te halen

Twee microwave borden, doorsnee 28 centimeter. Een aktekoffer, zwart met sleutels en een rieten mand. Af te halen in Den Bosch.

Nico van Hees

nahvanhees@t-mobilethuis.nl