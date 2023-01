Lezers helpen lezers: verknocht aan een koffielepeltje en wie wil de handtekening van Rob de Nijs?

lezers helpen lezersDe ene lezer heeft iets nodig, de ander biedt iets aan. In de rubriek ‘Lezers helpen lezers’ verbindt het Brabants Dagblad al jaren mensen met vraag en aanbod. Met succes. Nu ook online.

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Vanaf vandaag vullen we deze regelmatig aan. Na een aantal dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Gezocht

Ik ben op zoek naar een koffielepel van DE. Van deze serie zijn er drie verschillende. Ikzelf heb het exemplaar op de foto. Mijn man is er erg verknocht aan.

Joanita Jonkers

joanitaenleo@home.nl

Gezocht

Wil de mevrouw die eind december contact heeft opgenomen met hospice De Sporen en met mij wil spreken over het verblijf en overlijden van haar dochter vijf jaar geleden, dit opnieuw doen want ik heb een niet-kloppend telefoonnummer doorgekregen. Ik weet niet hoe ik u anders moet bereiken.

Annette

famvekemans@ziggo.nl

Gezocht

Heeft iemand het fotoboek Ons thuis in de tijd dat is uitgegeven bij het 100-jarig jubileum van Brabant Wonen? Stadsgidsen van Maasland Gilde Oss willen dit graag gebruiken om gesprekken op gang te brengen in verzorgingstehuizen met bewoners met dementie. Eventuele kosten worden vergoed.

J. van de Wouw

jeannewouw@hotmail.com

Ruilen

Daewoo videorecorder ruilen tegen een fles droge witte wijn.

Margrietgruben@ziggo.nl

Bedankt

Hierbij wil ik de aardige man bedanken die mijn auto heeft geduwd, toen ik door opgevroren ijs op het wegdek niet over verkeersdrempels heen kwam bij de Jumbo in Drunen. Heel erg bedankt!

Marian

Gezocht

Voor mijn schoondochter zoek ik een glazen bolletje voor haar lamp met halogeen lampjes in helder glazen bolletjes. Er is er één stuk. Het bolletje heeft een diameter van 7,5 à 8 centimeter en de opening voor de fitting is 1,5 centimeter. Heel fijn als u ons kunt helpen.

bvanderheijden1950@gmail.com

Gratis af te halen

Voor liefhebbers gratis af te halen: 400 lege cd-doosjes en 400 gebruikte cd-schijfjes.

c.uden@home.nl

Gratis af te halen

Ik heb vier albums met foto’s van het koninklijk gezin eind jaren zestig. Vooral veel baby/kleuter ansichtkaarten van de jonge prinsen.

Marie-jose.r@hotmail.com

Aangeboden

Wie heeft er interesse in het boek Joop ter Heul en het boek Marijke?

mtibosch@gmail.com

Gezocht

Bij ons gasfornuis van Bauknecht is een pandrager gebroken. Wie kan ons aan een andere helpen? Pootafstand 20.5 centimeter en de hoogte is 5 centimeter. Graag in de omgeving van Tilburg.

Ad Verhoeven

adcoverhoeven@hotmail.com

Gezocht

Ovaal vuurvast schaaltje. Heel jammer, maar het schaaltje dat ik het meest gebruikte is gesneuveld. Misschien staat het ongebruikt bij iemand in de kast. Dan wil ik het heel graag overnemen. Afmetingen: 20 bij 13 bij 6 centimeter. In omgeving Loon op Zand.

bennoije@home.nl

Gratis af te halen

Wie heeft interesse in een mooie kleine rode, goed zittende fauteuil in verband met te weinig plaats?hd.1@kpnmail.nl

Gratis af te halen

Voor een verzamelaar van plastic pasjes: een map vol pasjes zoals toegangskaarten, spaarkaarten, reclamekaarten, enkele telefoonkaarten, enz. Omgeving Waalwijk.

Ben Spijkers

b.spijkers@home.nl

Gezocht

Wie kan mij helpen aan het beeldje van Janus en Bet?

Jan van der Horst

orthensegeit@hotmail.com

Gratis af te halen

Wie heeft er interesse in een bierviltje met de handtekening van Rob de Nijs?

Corry de Jong, Tilburg

jongcorry@hetnet.nl

Gezocht

Wie heeft deze barkrukken en wil ze wegdoen? Hoogte ongeveer 55 centimeter.

g.v.nieuwburg@gmail.com

Aangeboden

Ik ben gestopt met de vijver. U kunt komen halen: twee Aqua Forte pompen, een filterbak, een uv-lamp, een luchtpomp, vijftig tot zeventig vissen en een stenen rand rond de vijver. Tegen kleine vergoeding. In Volkel.

Tel: 06-20682852

Gratis af te halen

Voor de liefhebber vanwege verhuizing gratis ophalen: ongeveer 45 kinderleesboekjes over de Tweede Wereldoorlog. En nog vele andere lees- en stripboeken.

yvonnevandervoort@home.nl

Gratis af te halen

Wegens ruimtegebrek: yucca op stam, hoog 1.75 meter, breedte kroon 0.75 meter.

Tel: 06-40953031

Gezocht

Wie kan mij helpen aan een stroopwafelblik dat is uitgegeven bij het 100-jarig bestaan van de Jumbo? Bij Jumbo krijg ik geen gehoor of ze nog te leveren zijn. Eventuele kosten worden door mij vergoed.

benm@ziggo.nl

Aangeboden

Wegens aanpassing van de warmtevoorziening in mijn huis heb ik ter overname een Barbas inzethaard, houtgestookt.

a.m.vnuenen@home.nl

Gratis af te halen

In de omgeving van Den Bosch: zeven jaargangen van het Brabantse tijdschrift Brabeau. Misschien iets voor de leestafel in een huiskamer van een zorginstelling.

Adri van Tussenbroek van Keulen

adrivankeulen@hetnet.nl

Gezocht

Tijdens de feestdagen ben ik een grote vork kwijtgeraakt. Enige jaren geleden gekocht bij AH. Het is de verzilverde uitvoering met op de achterkant een C met een kroontje en het cijfer 150. Wie maakt mij weer gelukkig? Ik heb er een opscheplepel voor over en wil ook wel wat betalen. AH kan mij niet helpen.

Hildeluijten123@gmail.com

Aangeboden

Helaas ben ik genoodzaakt wegens ziekte te stoppen met mijn hobby Tiffany, hierdoor heb ik veel gemaakte spullen over. Die ik door mijn beperkingen niet meer zelf via een braderie kan verkopen. Graag kom ik in contact met een liefhebber die alles wil overnemen.

Tel: 0413-255758