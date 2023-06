Lezersbrief | Ongevraagd en ongewild meegenieten van feest in het Spoorpark

VAN DE LEZER Integratie? De ene buitenlan­der is blijkbaar de andere niet

We gaan als samenleving heel verschillend om met buitenlanders. Hoogopgeleide kenniswerkers worden in de watten gelegd terwijl we laaggeschoolde productiemedewerkers en asielzoekers liever kwijt dan rijk zijn, vindt lezer Raf Daenen uit Westelbeers.