Ode aan Jan Rome: zijn gevleugelde woorden werden onze maatstaf

Van de lezerSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

De weg naar Rome moet wel heel lang zijn, want Jan Rome (Hoppenbrouwers, red.) kwam te pas en onpas mee aanzetten in onze bouwloods aan de Burgerhoutsestraat in Roosendaal. Als carnavalsclub De Kurketrekkers hebben we daar rond de eeuwwisseling een tijdje gebouwd.

Omgeving bewaken

Jan Rome was destijds een van onze buren die buiten altijd zijn sigaartje rookte en de omgeving bewaakte als een terriër. Maar als we buiten onze carnavalswagen aan het opbouwen waren kwam hij altijd even kijken, een praatje maken en van het een kwam het ander.

Quote Als je het zo aanpakt, dan kun je ermee naar Rome Jan Rome

Langzaam maar zeker begon hij zich steeds meer met de bouw te bemoeien en zoetjes aan kwam hij ook in de loods. Zo werd hij voor alle bouwers een vaste verschijning. Zijn goede raad was nooit ver weg. ‘Als je het zo aanpakt, dan kun je ermee naar Rome’, klonk het standaard in onze bouwloods.

We hadden geen benul hoever het was naar Rome, maar toch een heel eind. In ieder geval de lengte van de optocht konden we wel halen. Zijn gevleugelde woorden werden onze maatstaf en getoetst door Jan Rome. Als hij onze vraag bevestigde dan kon je ervan uitgaan dat het zo was.

Noodgedwongen verhuizen

Naast het feit dat we niet wisten hoever Rome was wisten we ook niet hoe Jan met zijn achternaam heette. Toen we noodgedwongen moesten verhuizen, omdat de boel daar platging, verloren we een stille kracht, Jan Rome. Zo’n zes, zeven jaar lang was hij onze adviseur. Na de verhuizing is hij nog enkele keren op de open dag geweest op de nieuwe locatie, maar dan meer als gast.

Hij is benoemd tot erelid van onze bouwclub, maar inmiddels al lange tijd geleden overleden. Maar de moraal van onze club is nog altijd: als je er mee naar Rome kunt dan kom je een heel end.

Henk Croonen,

Roosendaal

Uw bijdrage als gastschrijver in de krant? Schrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks selecteren wij enkele inzendingen voor plaatsing in onze krant en online. U kunt uw bijdrage, maximaal 350 woorden, sturen naar: mijnbndestem@bndestem.nl