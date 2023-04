Rivier van chocolademelk door de straat

gastschrijver Hoe een wieler­droom uiteen spat...

BERGEN OP ZOOM - Ik start in de wielerklassieker Milaan-San Remo. Onder een stralend lentezonnetje worden we weggeschoten voor bijna 300 kilometer. In de eerste uren is het nerveus. De demarrages volgen elkaar op. Tot een groepje van acht man de zegen van het peloton krijgt en een leuke voorsprong opbouwt. Maar dat is spielerei.