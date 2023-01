‘Vanaf mijn veranda zag ik het: een busje waarvan een lijkkist was gevallen’

GastschrijversHeeft u er altijd al van gedroomd om een keer ‘de krant te halen’? Om uw schrijftalent te delen met anderen? Dan is dit uw kans! Wij bieden een podium aan mensen die het leuk vinden om te schrijven. En dat doen we in de wekelijkse rubriek Gastschrijvers.

Volledig scherm De mooi aangelegde tuin voor gasten in Awasi /Kenia © privécollectie Rentia Krijnen-Hendrikx

'Goedkope lijkkist dwars achterop de fiets'

Al 34 jaar hebben wij een project in Kenia en bezoeken wij regelmatig de businessprojecten in de vele dorpen. Soms neem ik een dag vrij tijdens mijn drie-weken bezoek om bij te komen. Zo liet ik in ons guesthouseproject in Awasi (stadje) ook een eigen kamer bouwen, die ik zelf heb betaald. Daarbij hebben de vrouwen en ik een mooie tuin aangelegd waar het goed toeven is.

De nacht voor mijn vrije dag had ik een tas met rits gezet en een appel erin om een muis of rat te vangen. Gezien de vraat aan mijn fruitschaal. En jawel: ’s nachts hoorde ik geritsel en besloot niet bang te zijn.

’s Morgens vroeg ik een vrouw de tas mee naar beneden te nemen. Alleen woog ze wel heel licht. Rits open en: ‘no apple or rat’. Na veel zoeken vonden we de appel achter de boekenkast en geen rat! Die dag heb ik alle kieren laten dichtplakken.

Echter, de verrassingen waren niet voorbij die dag. Terwijl ik mijn weekverslag schreef hoorde ik gegniffel en praten buiten. Vanaf mijn veranda zag ik het, zo’n dertig meter verder op de weg. Een busje waarvan een lijkkist was gevallen!

De inzittenden schraapten alles bij elkaar, sloten de kist en sjorden deze weer bovenop het voertuig waar tien mensen in pasten. Beneden werd mij verteld dat dit ook wel gebeurt als een lijkkist goedkoop wordt vervoerd, maar dan dwars achterop een fiets.

De vrouwen in de tuin zagen mijn geschrokken gezicht en troostten mij met een zelfgemaakte cappuccino, waarbij ik alle acht werkenden van die dag trakteerde op een kop thee.

Onlangs had ik er wifi laten aanleggen en kon ik het thuisfront ’s middags bellen over mijn bijzondere Afrikaanse ervaringen.

Rentia Krijnen-Hendrikx,

Etten-Leur

Loslaten: ‘Ik wil jong leven tussen mijn muren’

Het begon een jaar of zes geleden. Het huis waarin ik al zesendertig jaar woonde begon me los te laten. Ze liet toe dat ik kritisch werd. Ze wou me niet meer. Het was mooi geweest.

De muren vroegen vanuit een treurige aanblik een lik verf. De trap liet nog maar amper mijn steeds moeizamere tred toe. De kranen verloren hun glans. Het grote bad joeg me eruit, het water verloor sneller haar warmte. Het gas kreeg tijdens het koken de verkeerde kleur, de koelkast sputterde en liet de melk bederven. En van de afzuigkap brak een hoekje af. De vloer verloor haar glans en de ramen spiegelde ’s avonds het beeld van mijn kleine ik in de te grote ruimte.

Op allerlei manieren liet het huis me weten dat ze het met mij niet meer zag zitten. Ook de bomen in de tuin groeiden opeens zo snel dat het snoeien niet bij te houden was. Onkruid kroop sneller dan voorheen tussen de tegels en de pioenroos schonk me slechts één roos.

Ja, het huis had het helemaal gehad met me, het was mooi geweest. -Zoek wat anders-, maakte ze me duidelijk, -ik moet je niet meer, ik wil jong leven tussen mijn muren, laat me los!- En zo geschiedde. Ik liet los. Een jong bruisend gezin omarmde mijn huis. Ik was er laatst op bezoek.

En ik voelde het duidelijk, het huis was me dankbaar. Ze werd van nok tot begane grond, van garage tot en met tuin in beslag genomen door de nieuwe levenslustige bewoners. Bijna veertig jaren eerder waren wij het die bezit namen van dit heerlijke huis. Het maakte me dankbaar.

Na een mooi glas wijn wandelde ik lichtvoetig naar huis. Naar mijn appartement. Naar mijn mooie, warme, vriendelijke thuis. Dat laat ik voorlopig niet los!

Elly Jansen-Michielse,

Dongen

)Licht zien na een lange, sombere nacht

De laatste tijd heb ik te veel gepiekerd over wat mij allemaal overkomt. De zinloosheid hiervan begin ik steeds meer door te krijgen. Waarom pijnig ik mijzelf voortdurend terwijl het niets oplost.

Ik trek mijn jas aan en vraag aan mijn hondje of ze meegaat naar buiten want de stilte in het huis benauwd me en wil ik ontvluchten. De frisse buitenlucht doet me gelijk goed en laat mijn wangen tintelen.

Wonderlijk toch dat een mens zich beter kan voelen, zodra hij één wordt met de natuur en hierin opgaat. Het hondje laat ik in het park heerlijk loslopen en haar eigen weg zoeken, terwijl ze me voortdurend in de gaten houdt en geniet van de vrijheid.

Het sombere van de nacht maakt, terwijl ik lekker doorstap, plaats voor een zekere berusting als ik om me heen kijk. De mooi getinte bomen met hun blad in fraaie herfstkleuren vangen me steeds meer in mijn blikveld.

Gisteren (21 november 2022, red.) bracht ik mijn lieve vrouw na 54 jaar samenzijn naar een verzorgingshuis voor dementerende ouderen. Daar zullen ze verder liefdevol voor haar zorgen, omdat het voor mij na jarenlang zelfstandige verzorging te moeilijk is geworden.

Ik zie de moegestreden blaadjes van de bomen dwarrelen en bedenk me dat dit de cyclus van hun bestaan is. Op dat moment zie ik plots de vergelijking met de mens. Het geeft me de kracht om mijn gepieker een halt toe te roepen en te accepteren van wat onvermijdelijk is.

Met nieuwe moed loop ik, verdrietig, verder de ontwakende dag in.

Ton Mink,

Dongen

Don’t let the old man in: ‘Het geluk zorgde voor een brok in de keel’

Het ligt aan de leeftijd. Van je kleinkind of van opa en oma. Ik moet bekennen dat ik er een jaartje geleden ook nog nooit van had gehoord. Maar sinds oma en ik een dikke twee jaar geleden gezegend werden met een kleinkind, hebben we al een hoop geleerd. Zo’n peuter heeft mij laten zien hoe Netflix kan worden aangezet. Nee, niet alleen op de televisie maar ook op de I-pad van oma.

Vandaag was een vrolijke dag. Wij waren aan de beurt om op te passen. Aan de beurt? Jawel, wij zijn een moderne familie. Onze Josan heeft maar liefst vier opa’s en vier oma’s. Kleinzoon is vandaag bij ons. Dat vinden we alle drie leuk. Josan en wij. Hij stond vanmorgen al om 08.30 uur voor het raam te springen toen we kwamen aanrijden. Het geluk schoot ons beiden in ons keelgat.

Prachtventje en net zo slim als al die kleinzoontjes van alle oma’s en opa’s die ik ken. Josan beslist zelf wat hij meeneemt naar oma en mij. Nee, hij stapt nog even niet in onze auto. Hij wil eerst nog de merken van alle auto’s in de straat noemen. Vijf waren er meteen goed, maar welke gek kiest er nou de naam Hyundai? Josan bedacht dat het woord ‘te moejuk’ was en vervolgt met Toyota en Audi.

Voordat we aan het einde van de straat waren had hij twaalf auto’s benoemd. Nog even en hij wordt de opvolger van Max.

Sorry, ik wou uitleggen wie Peppa Pig is. ‘Vandaag niet meer’, driehonderd woorden’, zei meneer de krant of is de krant een mevrouw tegenwoordig? Niet meer. Peppa Pig komt de volgende keer aan de beurt. Beloofd is beloofd. Als meneer of mevrouw krant dat wil tenminste.

Jan van Rooten,

Rijen